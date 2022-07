Fête de la Saint Christophe à St Christoly de Blaye Saint-Christoly-de-Blaye, 29 juillet 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Fête de la Saint Christophe à St Christoly de Blaye

Dans le bourg du village Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

2022-07-29 – 2022-08-01

Saint-Christoly-de-Blaye

Gironde

Saint-Christoly-de-Blaye

Venez fêter la Saint Christophe à Saint Christoly de Blaye !

Au programme :

– vendredi 29 juillet, marché gourmand dès 20h suivi par un feu d’artifice tiré à 23h00 (⚠⚠ANNULE CAUSE ARRETE PREFECTORAL⚠⚠)

– samedi 30 juillet, à partir de 14h, tournoi de pétanque, et ball trap. A partir de 18h00, soirée karaoké, entrecôte/frites, et défilé de majorettes

– dimanche 31 juillet, vide-grenier dès 8h00. Et dès 16h00 jeux pour enfants

-lundi 01er août, marché nocturne, concert de Madame Rouge et grand feu d’artifice

Fête foraine présente lors des 4 jours de fête

Buvette et restauration sur place.

+33 6 03 88 68 32

Saint-Christoly-de-Blaye

