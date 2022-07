Fête de la Saint Christophe à la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Fête de la Saint Christophe à la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens Tonneins, 15 août 2022, Tonneins. Fête de la Saint Christophe à la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens

Chapelle de Vénès RD 120 Tonneins Lot-et-Garonne RD 120 Chapelle de Vénès

2022-08-15 08:30:00 – 2022-08-15

RD 120 Chapelle de Vénès

Tonneins

Lot-et-Garonne EUR 11ème Edition de « Tonneins fête la Saint-Christophe ».

– 8h30 : Rassemblements véhicules de collection.

– 10h00 : Messe en plein air suivie de la bénédiction des véhicules.

– 20h30 : Concours d’élégance au Théâtre de Verdure. 11ème Edition de « Tonneins fête la Saint-Christophe ». 8h30 : Rassemblements véhicules de collection. 10h00 : Messe en plein air suivie de la bénédiction des véhicules. 20h30 : Concours d’élégance au Théâtre de Verdure. +33 6 12 69 73 89 11ème Edition de « Tonneins fête la Saint-Christophe ».

– 8h30 : Rassemblements véhicules de collection.

– 10h00 : Messe en plein air suivie de la bénédiction des véhicules.

– 20h30 : Concours d’élégance au Théâtre de Verdure. Les Passionnés du Lion Tonneins

RD 120 Chapelle de Vénès Tonneins

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Tonneins Lot-et-Garonne RD 120 Chapelle de Vénès Ville Tonneins lieuville RD 120 Chapelle de Vénès Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Fête de la Saint Christophe à la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens Tonneins 2022-08-15 was last modified: by Fête de la Saint Christophe à la Chapelle Nationale des Véhicules Anciens Tonneins Tonneins 15 août 2022 Chapelle de Vénès RD 120 Tonneins Lot-et-Garonne

Tonneins Lot-et-Garonne