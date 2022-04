Fête de la Saint Bourrou à Marcillac Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon Catégories d’évènement: Aveyron

52, Tour de Ville Marcillac-Vallon Aveyron Marcillac-Vallon Dimanche 5 juin :

17h : Dégustation des vins de tous les producteurs de l’Appellation, place de l’église.

Lundi 6 juin :

9h : défilé des vignerons et nos « jeunes bourrous » (bourgeons en occitan) avec l’Harmonie de Marcillac, les écoles, les nouveaux intronisés et les élus. Tour de ville.

10h00 : Messe en plein air à la chapelle Notre Dame de Foncourrieu. 11h30 : Chapitre de la confrérie à Cachefaix (lieu-dit proche de Foncourrieu). Cérémonie d'intronisation du 94ème chapitre public et solennel de l'Eschansonnerie de Saint-Bourrou, confrérie des Vignerons du Vallon. Partage du verre de « Mansois » de l'amitié avec les nombreux participants.

52, Tour de Ville Marcillac-Vallon

