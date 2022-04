FÊTE DE LA SAINT BOSCU Anould Anould Catégories d’évènement: Anould

Vosges

FÊTE DE LA SAINT BOSCU Anould, 26 mai 2022, Anould.

2022-05-26 – 2022-05-26

Anould Vosges Anould Cette manifestation incontournable vous proposera de nombreux jeux pour les petits et les plus grands.

Grande tombola.

Repas dansant (sur réservation au 06 51 66 16 04) animé par K’Danse. (15€/pers) Menu enfant 6 € +33 6 51 66 16 04 Anould

