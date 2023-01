Fête de la Saint Antoine Les Crozets Les Crozets Les Crozets Catégories d’Évènement: Jura

2023-01-28 10:00:00 – 2023-01-28 20:00:00

Chalet des Louvières 1 Les Louvières

Jura Les Crozets Plusieurs animations au village des Crozets seront proposées à l’occasion de la Saint-Antoine. Atelier de sophrologie, course d’orientation, repas concert et bien plus seront au rendez-vous. La jauge est limitées à 80 personnes et la réservation est obligatoire. fdslescrozets@gmail.com Chalet des Louvières 1 Les Louvières Les Crozets

