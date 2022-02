Fête de la route touristique Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Fête de la route touristique Landunvez, 26 mai 2022, Landunvez. Fête de la route touristique Landunvez

2022-05-26 11:00:00 – 2022-05-26 17:00:00

Landunvez Finistère Landunvez Nombreuses animations proposées par les associations locales : balades en calèche, déambulation en vélo, chants, musique, danse…. buvette et crêpes sur place. +33 2 98 89 91 02 Nombreuses animations proposées par les associations locales : balades en calèche, déambulation en vélo, chants, musique, danse…. buvette et crêpes sur place. Landunvez

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse Ville Landunvez lieuville Landunvez Departement Finistère

Landunvez Landunvez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landunvez/

Fête de la route touristique Landunvez 2022-05-26 was last modified: by Fête de la route touristique Landunvez Landunvez 26 mai 2022 finistère Landunvez

Landunvez Finistère