Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre, 5 juin 2022, Mehun-sur-Yèvre. Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05

Mehun-sur-Yèvre Cher Mehun-sur-Yèvre Dans les douves du château, elle sera couronnée Rosière et deviendra ainsi l’ambassadrice de la ville, l’après-midi se prolonge en musique et à la nuit un spectacle pyrotechnique clôture cette belle journée. Un défilé musical accompagne la jeune fille depuis son domicile jusqu’aux jardins du duc Jean de Berry +33 2 48 57 06 19 Dans les douves du château, elle sera couronnée Rosière et deviendra ainsi l’ambassadrice de la ville, l’après-midi se prolonge en musique et à la nuit un spectacle pyrotechnique clôture cette belle journée. Com Mehun

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Ville Mehun-sur-Yèvre lieuville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher

Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre/

Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre 2022-06-05 was last modified: by Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 5 juin 2022 cher Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Cher