Fête de la Rosière La Brède, jeudi 20 juin 2024.

Fête de la Rosière La Brède Gironde

Du 20 au 23 juin 2024, La Brède célèbrera le 200e anniversaire des Fêtes de la Rosière, tradition héritée de François de Paule Latapie qui honore la mémoire de l’illustre philosophe Montesquieu.

Chère au cœur des brédois, cette fête est aussi et surtout un rendez-vous, celui de la jeunesse, réunie autour d’une jeune fille de 18 ans et de ses anciens camarades de classe qui se joignent à elle pour former le cortège.

La Rosière, son rosier et leur cortège entraineront toutes les générations pour quatre jours de festivités cérémonie du couronnement, défilé, concerts gratuits et soirées DJ, fête foraine, bodegas et restauration, ou encore feu d’artifice, feu de la Saint Jean, … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20 10:00:00

fin : 2024-06-23

Parc de l’Espérance

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@labrede-montesquieu.com

