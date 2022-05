Fête de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe Catégories d’évènement: 87700

Dans le bourg, de 8h à 18h.

Entrée: 2,50€.

Entrée: 2,50€.

Animations gratuites et restauration sur place. 21ème édition (la fête de la rose n’ayant pas eu lieu en 2020 et en 2021).

Ce petit village typique se transforme, pour une journée, en un merveilleux jardin de senteurs. Chaque année, plus de 3000 visiteurs viennent échanger sur le thème de la rose avec les nombreux rosiéristes et artisans présents.

Exposants : producteurs de rosiers et artisans.

Baptême d'un rosier à l'effigie d'une "célébrité": en 2022, ce sera la Rose Dalida avec la présence de son frère Orlando.

Entrée: 2,50€.

Animations gratuites et restauration sur place. Saint-Yrieix-sous-Aixe

