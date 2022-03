Fête de la rose Labaroche, 24 avril 2022, Labaroche.

Fête de la rose Labaroche

2022-04-24 – 2022-04-24

Labaroche Haut-Rhin Labaroche

Cette journée est devenue un rendez-vous incontournable pour les amoureux des plantes et des espaces verts.

Comme chaque année en avril, période où l’on peut encore planter des rosiers, la traditionnelle fête de la rose et des plantes de jardins se déroulera dans la roseraie des Trois Epis et les places autour. Cette fête regroupe une quinzaine d’exposants, qui conjuguent la rose à planter, à sentir, à offrir, à décorer ou même à boire. Des rosiéristes seront présents sur le site pour vous prodiguer des conseils mais également vous aidez à dénicher la plus belle rose qui embaumera et s’épanouira dans votre jardin.

D’autres exposants, acteurs incontournables pour embellir votre éden seront également présents sur le lieu, tout comme des artisans qui vous proposeront des produits de consommation issus de floraisons et cultures diverses

L’association Camino dans le cadre d’un soutien à un orphelinat du Pérou vous proposera une petite restauration.

Cette journée est devenue un rendez-vous incontournable pour les amoureux des plantes et des espaces verts. De nombreux exposants autour de la rose et du jardin.

+33 3 89 78 90 78

