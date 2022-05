Fête de la Rose de Mai 2022 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Fête de la Rose de Mai 2022 Argent-sur-Sauldre, 26 mai 2022, Argent-sur-Sauldre. Fête de la Rose de Mai 2022 Argent-sur-Sauldre

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Argent-sur-Sauldre Cher Argent-sur-Sauldre Au programme :

du 26 au 29 mai 2022

– La fête foraine sur la place du marché le 29 mai 2022

– Brocante et vide-greniers dans le parc du château

Exposants de 6h30 à 18 – Visiteurs de 9h à 18h Animation – Restauration – Buvette La Fête de la Rose de Mai, organisée par le Comité des Fêtes d’Argent-sur-Sauldre, revient pour une nouvelle édition. chantal.bertrand62@orange.fr +33 6 17 48 74 34 Au programme :

du 26 au 29 mai 2022

– La fête foraine sur la place du marché le 29 mai 2022

– Brocante et vide-greniers dans le parc du château

Exposants de 6h30 à 18 – Visiteurs de 9h à 18h Animation – Restauration – Buvette Rose de mai

Argent-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Argent-sur-Sauldre Adresse Ville Argent-sur-Sauldre lieuville Argent-sur-Sauldre Departement Cher

Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argent-sur-sauldre/

Fête de la Rose de Mai 2022 Argent-sur-Sauldre 2022-05-26 was last modified: by Fête de la Rose de Mai 2022 Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre 26 mai 2022 Argent-sur-Sauldre cher

Argent-sur-Sauldre Cher