Fête de la Rock School Marmande, 18 juin 2022, Marmande.

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 20:30:00 Rock School 11 rue Auguste Renoir

Marmande 47200

EUR La Rock School et la Rap School seront à l’honneur pour une journée de festivités gratuite et ouverte à tous.

– 14h – 16h : Portes Ouvertes

– 16h – 18h : Concert des élèves

– 18h30 – 20h30 : Concerts scène locale avec :

– Blackstorm (métal parodique, heavy metal)

– Diad And Co (hip-hop)

– Straight Ahead (reprises punk rock)

Et tout au long de l’après-midi : restauration et boissons artisanales et jeux en bois.

