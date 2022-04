Fête de la Rivière Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh

Fête de la Rivière Saint-Antoine-de-Breuilh, 17 juillet 2022, Saint-Antoine-de-Breuilh. Fête de la Rivière Saint-Antoine-de-Breuilh

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne Descente en canoë depuis la base nautique de Saint-Antoine.

Marché gourmand sur les quais avec animations musicales et feu d’artifice sur la Dordogne. Descente en canoë depuis la base nautique de Saint-Antoine.

Marché gourmand sur les quais avec animations musicales et feu d’artifice sur la Dordogne. Descente en canoë depuis la base nautique de Saint-Antoine.

Marché gourmand sur les quais avec animations musicales et feu d’artifice sur la Dordogne. ©Canoe Kayak St Antoinais

Saint-Antoine-de-Breuilh

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh Autres Lieu Saint-Antoine-de-Breuilh Adresse Ville Saint-Antoine-de-Breuilh lieuville Saint-Antoine-de-Breuilh Departement Dordogne

Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-antoine-de-breuilh/

Fête de la Rivière Saint-Antoine-de-Breuilh 2022-07-17 was last modified: by Fête de la Rivière Saint-Antoine-de-Breuilh Saint-Antoine-de-Breuilh 17 juillet 2022 Dordogne Saint-Antoine-de-Breuilh

Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne