Fête de la rivière descente canoë & marché gourmand & feu d’artifice Lamothe-Montravel, dimanche 28 juillet 2024.

Fête de la rivière descente canoë & marché gourmand & feu d’artifice Lamothe-Montravel Dordogne

La fête de la rivière se tient au quai de Lamothe. Elle est organisée par la mairie et la Communauté de Communes Montaigne Montravel et Gurson.

Au programme descente en canoë, un marché gourmand et feux d’artifice.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 18:00:00

fin : 2024-07-28

Quai de Lamothe

Lamothe-Montravel 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

