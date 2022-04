Fête de la Rivière Château-sur-Allier Château-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Château-sur-Allier Allier Château-sur-Allier La fête de la Rivère ! Qu’on se le dise ! Retrouvez de nombreuses animations : chants des mariniers, bateaux sur l’Allier, friture matelote, bal trad. lachavannee@orange.fr +33 4 70 66 43 82 http://www.lachavannee.com/ Embraud Association La Chavannée Château-sur-Allier

