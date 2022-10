Fête de la rive gauche Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

1 Rue Alphonse Daudet Parvis du centre social Germaine Tillion Bergerac Dordogne

2022-10-22 – 2022-10-22

Dordogne EUR 12 A l’occasion de la fête de la rive gauche, retrouvez un vide-grenier avec l’association des parents d’élèves de l’école Edmond Rostand. Aussi, un troc de plantes avec le Conseil des quartiers; une bourse aux vêtements avec AQOB24.

A 18h, le spectacle « Larguez les amarres » par le Théâtre de la Gargouille (tout public – participation libre). A 20h, une soirée paëlla avec l’association Amal. (repas sur réservation), suivie par une soirée dansante. Ville Bergerac

