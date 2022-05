Fête de la Rive Droite, 6 août 2022, .

Fête de la Rive Droite

2022-08-06 – 2022-08-07

retraite au flambeau, bals, vide grenier, feu d’artifice et bien d’autres animations rythment ce week-end de fête à St Geniez d’Olt et d’Aubrac

Au programme :

le samedi :

Concours de pétanque en doublettes, jeux en bois sous chapiteau (gratuit), manèges, jeux gonflables, animation musicale avec la pena los caballeros

A 19 h apéro concert sous le pont avec Batt Boy

A 22h retraite aux flambeaux

Suivie du « Bal Rive Droite » avec podium multi lights

le dimanche :

Toute la journée, vide-grenier géants

Aubade aux habitants avec la pena los caballeros, jeu de la cruche, structure gonflable, manège, maquillage pour enfants

L’après-midi : animation des rues avec la troupe « Moulin à paroles », clowneries et ballons gonflables avec Bambou et sa trappanelle. Musique de rue avec la pena los Caballeros.

A 19h grand repas jambon grillé/truffade

A la tombée de la nuit :

Grandiose feu d’artifice sur le Lot

Clôture de la fête avec grande soirée dansante animée par podium multi lights

Le Comité des Fêtes de la Rive Droite anime les quartiers de part et d’autre du Pont Vieux depuis bientôt 100 ans !

+33 6 87 56 19 35

OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC

