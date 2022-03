Fête de la Résidence Ehpad Le Septier d’Or – Résidence Le Bois de l’Ile Treize-Septiers Catégories d’évènement: Treize-Septiers

Vendée

Fête de la Résidence Ehpad Le Septier d’Or – Résidence Le Bois de l’Ile, 3 avril 2022, Treize-Septiers. Fête de la Résidence

Ehpad Le Septier d’Or – Résidence Le Bois de l’Ile, le dimanche 3 avril à 08:30

_**Au programme :**_ * circuits pédestres et running * balade en triporteur * spectacles * présentation de “Prélude” * visite guidée des 2 résidences Les résidences “Le Septier d’Or” et le Bois de l’Ile” organisent le dimanche 3 avril “La Fête de la Résidence”. Ehpad Le Septier d’Or – Résidence Le Bois de l’Ile 12bis rue de la Sainte-Famille, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T08:30:00 2022-04-03T18:30:00

