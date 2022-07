FÊTE DE LA REPUBLIQUE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle Organisée par l’OMCE sur la place du conservatoire. Dès 14h, stands exposants, animations musicales, animations enfants. A 16h, animation de rue avec Top Fanfare. A 19h, concert avec Anaëlle et Lissandro. A 20h15 concert Eltonology. A 21h15, distribution de lampions devant l’hôtel de ville et défilé avec la batterie fanfare. A 22h30, concert de l’Harmonie Baltus Le Lorrain et feu d’artifice à 23h, suivi d’un bal populaire. Accès libre. Restauration et buvette sur place. sallevouters@orange.fr +33 3 87 29 69 60 Rue du 5 décembre Place du conservatoire Freyming-Merlebach

