2022-06-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-29

Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement Mercredi 29 Juin à partir de 15h, la mairie des 4e & 5e fête la réouverture de la Bibliothèque des 5 Avenues.



Au programme :



– 15h : Une fanfare déambulera depuis le Palais Longchamp pour aller en direction de la bibliothèque

– 16h30 : Petits contes pour enfants à la bibliothèque

– 17h : Petits contes pour enfants ainsi qu’un goûter seront proposés à l’Espace Musical Hyperion Venez fêter la réouverture de la Bibliothèque des 5 Avenues.

