Fête de la rentrée 2021 Saint-Maximin, 4 septembre 2021, Saint-Maximin.

Fête de la rentrée 2021 2021-09-04 – 2021-09-04

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin

Le premier weekend de septembre, retrouvons nous pour la Fête de la rentrée !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

14H À 18H : Ouverture de la fête avec les stands associatifs

14H à 17H : Olympiades en famille, escape game, structures gonflables, deux manèges ,exposition et concours photos

du Point Accueil Jeunes, exposition « Lire c’est bon pour les bébés » de la médiathèque E. Triolet – Toutes les animations sont gratuites !

15H À 17H : Thé dansant pour les séniors, avec thé et café offert

15H à 18H : Atelier massage bébé et baby yoga animé par une professionnelle de la petite enfance. Plusieurs sessions de 20mm/réservation conseillée

16H À 17H : Atelier baby gym

16H : Conférence débat sur la vie avant et après COVID animé par des professionnels de la commune

(coach, psychologue, sophrologue)

17H à 18H : Démonstration des spectacles d’été du centre de loisirs suivie d’un bal pour enfants

20H : Repas des associations avec animations de danses créoles

au gymnase Henri Bruyère – 5€ /adulte — gratuit pour les -16ans

20H : Soirée jeunes avec DJ et barbecue

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

10H Commémoration de la Libération de Saint-Maximin

10H30 Inauguration de l’ambon à l’église

10H30 à 18H : Animations permanentes et des stands associatifs

quad, poneys, mascottes, structures gonflables, manèges, rocher d’escalade,

borne photos, babyfoot humain, foodtruck, présence des associations

et inscriptions aux ateliers.

11H30 Démonstration de footfreestyle

12H Récompenses aux lauréats du concours départemental de musique

12H15 Concert populaire avec apéritif offert (sans alcool

14H Démonstration de footfreestyle

16H KADER BUENO – Spectacle de magie humoristique

17H BARJOTS DUNKERS :

Spectacle de basket acrobatique

“La France à un incroyable talent”

18H Tirage de la tombola

communication@saintmaximin.eu +33 3 44 61 18 40 http://www.saintmaximin.eu/

