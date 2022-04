Fête de la récup’ et du bricolage Nogent-le-Rotrou, 16 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

Fête de la récup’ et du bricolage Nogent-le-Rotrou

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 00:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

La fameuse course de caisse à savons est de retour ! Ateliers récup’, bricolage, création zéro déchets et grande soirée festive pour petits et grands ! Buvette et restauration sur place. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique.

La fameuse course de caisse à savons est de retour ! Ateliers récup’, bricolage, création zéro déchets et grande soirée festive pour petits et grands ! Buvette et restauration sur place. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique.

+33 6 34 24 35 10

La fameuse course de caisse à savons est de retour ! Ateliers récup’, bricolage, création zéro déchets et grande soirée festive pour petits et grands ! Buvette et restauration sur place. Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique.

rdv récup

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-01-25 par