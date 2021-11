Fête de la Récup Bazas, 27 novembre 2021, Bazas.

Fête de la Récup Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-27 18:00:00 Vallée Ausone Hall polyvalent

Bazas Gironde Bazas

Riche de ses premières éditions, le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec la mairie de Bazas, organise la 4° édition de la Fête de la Récup’ au hall polyvalent le samedi 27 novembre de 10h00 à 18h00. Cet évènement a pour objectif de promouvoir la réparation et la seconde vie des objets et de valoriser les acteurs et initiatives locales sur cette thématique.

Venez partager un moment convivial avec au programme :

– Un espace réparation : Venez apprendre à réparer vos objets !

– Une zone de gratuité : Donnez et/ou prenez ce que vous voulez. Tout est gratuit !

– Des ateliers créatifs pour petits et grands

– Un marché des recycleurs : démonstration, vente, exposition

– Un espace extérieur autour du gaspillage alimentaire, du broyage…

– Un spectacle musical « Petite fleur » par La Demoiz’aile se déroulera à 11h30.

Restauration sur place.

Riche de ses premières éditions, le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec la mairie de Bazas, organise la 4° édition de la Fête de la Récup’ au hall polyvalent le samedi 27 novembre de 10h00 à 18h00. Cet évènement a pour objectif de promouvoir la réparation et la seconde vie des objets et de valoriser les acteurs et initiatives locales sur cette thématique.

Venez partager un moment convivial avec au programme :

– Un espace réparation : Venez apprendre à réparer vos objets !

– Une zone de gratuité : Donnez et/ou prenez ce que vous voulez. Tout est gratuit !

– Des ateliers créatifs pour petits et grands

– Un marché des recycleurs : démonstration, vente, exposition

– Un espace extérieur autour du gaspillage alimentaire, du broyage…

– Un spectacle musical « Petite fleur » par La Demoiz’aile se déroulera à 11h30.

Restauration sur place.

+33 5 56 65 06 65

Riche de ses premières éditions, le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec la mairie de Bazas, organise la 4° édition de la Fête de la Récup’ au hall polyvalent le samedi 27 novembre de 10h00 à 18h00. Cet évènement a pour objectif de promouvoir la réparation et la seconde vie des objets et de valoriser les acteurs et initiatives locales sur cette thématique.

Venez partager un moment convivial avec au programme :

– Un espace réparation : Venez apprendre à réparer vos objets !

– Une zone de gratuité : Donnez et/ou prenez ce que vous voulez. Tout est gratuit !

– Des ateliers créatifs pour petits et grands

– Un marché des recycleurs : démonstration, vente, exposition

– Un espace extérieur autour du gaspillage alimentaire, du broyage…

– Un spectacle musical « Petite fleur » par La Demoiz’aile se déroulera à 11h30.

Restauration sur place.

Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas

dernière mise à jour : 2021-11-08 par OT Bazas