Lavoûte-sur-Loire Haute-Loire Depuis 45 ans, Lavoûte-sur-Loire célèbre la Rasclade, une manière de cuisiner la pomme de terre transformée en râpée, accompagnée d’une saucisse.

Repas en soirée et en musique, avec l’orchestre Gilou rétro musette. Le Bourg Entre la mairie et l’église Lavoûte-sur-Loire

