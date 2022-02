Fête de la raquette à neige Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la raquette à neige Laruns, 27 mars 2022, Laruns. Fête de la raquette à neige Site d’Anéou Col du Pourtalet Laruns

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 16:00:00 Site d’Anéou Col du Pourtalet

Laruns Pyrénées-Atlantiques De 9h30 à 15h, une dizaine d’accompagnateurs en montagne professionnels vous attendent au cirque d’Anéou pour des promenades d’environ 1h30 en petits groupes.

Des ateliers découvertes du travail des chiens d’avalanches (animé par le SDIS 64) vous seront proposés, ainsi qu’un espace ludique pour les enfants.

Venez découvrir la raquette ou perfectionner votre technique grâce aux conseils avisés des accompagnateurs, dans ce site d’exception au pied du Pic du Midi d’Ossau !

Pour un tarif d’inscription de 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans), bénéficiez d’un accompagnement professionnel, du prêt du matériel, d’une collation chaude et d’un ticket de tombola (nombreux lots à gagner, tirage au sort vers 17h – à la Caverne)

Inscriptions sur : https://journee-raquette-ossau.jimdofree.com De 9h30 à 15h, une dizaine d’accompagnateurs en montagne professionnels vous attendent au cirque d’Anéou pour des promenades d’environ 1h30 en petits groupes.

Des ateliers découvertes du travail des chiens d’avalanches (animé par le SDIS 64) vous seront proposés, ainsi qu’un espace ludique pour les enfants.

Venez découvrir la raquette ou perfectionner votre technique grâce aux conseils avisés des accompagnateurs, dans ce site d’exception au pied du Pic du Midi d’Ossau !

Pour un tarif d’inscription de 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans), bénéficiez d’un accompagnement professionnel, du prêt du matériel, d’une collation chaude et d’un ticket de tombola (nombreux lots à gagner, tirage au sort vers 17h – à la Caverne)

Inscriptions sur : https://journee-raquette-ossau.jimdofree.com De 9h30 à 15h, une dizaine d’accompagnateurs en montagne professionnels vous attendent au cirque d’Anéou pour des promenades d’environ 1h30 en petits groupes.

Des ateliers découvertes du travail des chiens d’avalanches (animé par le SDIS 64) vous seront proposés, ainsi qu’un espace ludique pour les enfants.

Venez découvrir la raquette ou perfectionner votre technique grâce aux conseils avisés des accompagnateurs, dans ce site d’exception au pied du Pic du Midi d’Ossau !

Pour un tarif d’inscription de 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans), bénéficiez d’un accompagnement professionnel, du prêt du matériel, d’une collation chaude et d’un ticket de tombola (nombreux lots à gagner, tirage au sort vers 17h – à la Caverne)

Inscriptions sur : https://journee-raquette-ossau.jimdofree.com SNAM64

Site d’Anéou Col du Pourtalet Laruns

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Laruns Adresse Site d'Anéou Col du Pourtalet Ville Laruns lieuville Site d'Anéou Col du Pourtalet Laruns Departement Pyrénées-Atlantiques

Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruns/

Fête de la raquette à neige Laruns 2022-03-27 was last modified: by Fête de la raquette à neige Laruns Laruns 27 mars 2022 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Laruns Pyrénées-Atlantiques