Fête de la randonnée : marche nordique – orientation Bagnoles de l’Orne Normandie, 2 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Fête de la randonnée : marche nordique – orientation Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 12:00:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

La marche nordique orientation est une pratique sportive douce combinant lecture de carte et marche nordique dont le but est de se rendre à un point identifié grâce à une carte. L’enjeu est d’allier la marche nordique et la prise d’initiative pour choisir votre itinéraire entre chaque balise. C’est l’occasion de profiter de la nature et de stimuler vos capacités intellectuelles.

• Encadrée par un moniteur diplômé. Matériel fourni.

• Dès 12 ans.

• Prévoir tenue de sport adaptée.

• Inscription obligatoire avant 17h30 la veille (de 4 à 12 adultes ou 10 enfants – ou selon conditions sanitaires en vigueur).

