Fête de la randonnée – Le sentier du granite Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne Catégories d’évènement: Orne

Saint-Philbert-sur-Orne

Fête de la randonnée – Le sentier du granite Saint-Philbert-sur-Orne, 3 avril 2022, Saint-Philbert-sur-Orne. Fête de la randonnée – Le sentier du granite Saint-Philbert-sur-Orne

2022-04-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-03

De la Roche d'Oëtre aux paysages de bocage, en passant par les gorges de la Rouvre, vous découvrirez de superbes points de vue sur la Suisse normande, au fil d'une randonnée de 9 kilomètres.

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 64 35 https://www.cpie61.fr/

