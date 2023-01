Fête de la randonnée- Le Marais du Grand Hazé Briouze, 13 mai 2023, Briouze .

Fête de la randonnée- Le Marais du Grand Hazé

l’observatoire du Marais Briouze Orne

2023-05-13 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-13 17:00:00 17:00:00

Briouze

Orne

L’un des atouts touristiques de Montagnes de Normandie Tourisme! Au coeur du Bocage Normand, le Marais du Grand Hazé est un paysage de 200 hectares de mares, de tourbières, de roselière et de bois tourbeux abritant une faune et une flore riches, originales et souvent très rares.

Sur ce parcours de 8 km, parfaitement aménagé pour garder les pieds au sec, les observatoires vous livreront des vus imprenables sur cette nature et au détour d’un chemin, vous aurez la chance d’admirer les boeufs highlands et les chevaux camarguais.

On prolongera cette sortie par la visite du sentier de la Marrière où des livrets pédagogiques à destination des enfants seront distribués.

9km/ 2h30/ verre de l’amitié

Briouze

