Fête de la randonnée- La voie romaine La Lande-Saint-Siméon, 2 avril 2022, La Lande-Saint-Siméon.

2022-04-02 13:45:00 13:45:00 – 2022-04-02

La Lande-Saint-Siméon Orne La Lande-Saint-Siméon

Long de 8,1 km, cette randonnée sera l’occasion de découvrir ce village au cœur de la Suisse Normande. Vous pourrez admirer quelques chênes remarquables ainsi que parcourir l’ancienne voie romaine. D’ailleurs , vous pourrez également si vous êtes curieux trouver un menhir situé dans le bois de Lande à Ronfil.

La lande Siméon était jadis le théâtre de faits étranges…on dit que plusieurs sorciers peuplaient le village et que leurs maisons abritaient des manifestations très étranges. On raconte que dans le buffet de la maison d’un des sorciers de la Lande Saint Siméon, la vaisselle dansait toute seule et que les gens venaient de Ségrie Fontaine assister à ce spectacle.

+33 2 33 65 06 75 https://www.flerstourisme.fr/

