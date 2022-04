Fête de la rando Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Catégories d’évènement: 40110

Ygos-Saint-Saturnin 40110 Ygos-Saint-Saturnin Profitez de cette journée printanière pour participer aux différentes randonnées proposées par le club rando d’Ygos-Saint-Saturnin.

3 circuits VTT : 25 km – 35 km – 45 km : 7€

2 circuits pédestres : 10 km – 15 km : 3€

Repas : 15€

Inscription / Réservation 06 75 21 77 54

Tout public

