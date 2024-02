Fête de la rando Centrès, dimanche 20 octobre 2024.

Fête de la rando Centrès Aveyron

Conjuguez randonnée, repas gourmand et visite guidée !

Randonnées au choix de 8 ou 12 km, d’une durée approximative de 3 ou 4 h

Départ à 8 h 30 depuis la salle des fêtes.

Boissons à mi-parcours et repas gourmand proposé à l’arrivée.

Visite possible à 16h d’une exposition contemporaine au château de Taurines.

Randonnée organisée par le club Los Caminaïres de Centrès 2 EUR.

Début : 2024-10-20

fin : 2024-10-20

Centrès 12120 Aveyron Occitanie

