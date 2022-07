Fête de la Rando au Lac du Der Giffaumont-Champaubert, 4 septembre 2022, Giffaumont-Champaubert.

Fête de la Rando au Lac du Der

Gymnase de l’UFOLEP Presqu’île de Rougemer Giffaumont-Champaubert Marne Presqu’île de Rougemer Gymnase de l’UFOLEP

2022-09-04 – 2022-09-04

Presqu’île de Rougemer Gymnase de l’UFOLEP

Giffaumont-Champaubert

Marne

Randos balisées de 8 km (dernier départ à 14h30, de 16 km (dernier départ à 12h30) de 27 km (dernier départ à 10h30) avec ravitaillements sur les parcours.

Rando-challenge découverte de 14 km (dernier départ à 12h15)

Initiation à la marche nordique (Départs à 9h15, 10h45, 13h45 et 15h15)

Baptêmes de marche aquatique (Départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30)

Marche d’endurance (De 10h à 12h15 et de 12h45 à 15h pour 12.5 km)

Balades contées (Départs à 9h45 et à14h15)

Programmes handisports , sports adaptés et poussettes

Animation musicale/ buvette/Restauration/ Tombola gratuite

A partir de 8h30 : Randos balisées, balades environnementales, marche nordique, marche aquatique, parcours handisports, balades contées, .. Animation musicale, buvette/restauration, tombola

marne@ffrandonnee.fr

