Allauch Bouches-du-Rhône Chaque année, Notre-Dame du Château est au cœur de plusieurs manifestations traditionnelles.

Il est célébré le dimanche de la Quinzaine (Quinze jours après Pâques) à la suite du Vœu fait pendant l’épidémie de peste de 1720. L’Association pour Notre-Dame du Château vous convie comme chaque année à la fête de la quinzaine. Chaque année, Notre-Dame du Château est au cœur de plusieurs manifestations traditionnelles.

