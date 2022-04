Fête de la Prune et du pruneau Lafitte-sur-Lot Lafitte-sur-Lot Catégories d’évènement: Lafitte-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Fête de la Prune et du pruneau Lafitte-sur-Lot, 20 août 2022, Lafitte-sur-Lot. Fête de la Prune et du pruneau Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau Lafitte-sur-Lot

2022-08-20 – 2022-08-20 Le Gabach Ferme et Musée du Pruneau

Lafitte-sur-Lot Lot-et-Garonne Lafitte-sur-Lot Fête de la Prune et du Pruneau.

Sur les 2 jours :

– Début de la récolte.

– Visite gratuite du musée

– Animation jeux pour les enfants.

Le 20 août au soir : marché gourmand et concert du groupe “Fly in Pop”.

