Fête de la Présentation de Jésus au Temple Église Saint-Gervais,Paris Paris

Fête de la Présentation de Jésus au Temple Église Saint-Gervais,Paris, 1 février 2022-1 février 2022, Paris. Fête de la Présentation de Jésus au Temple

du mardi 1 février 2022 au mercredi 2 février 2022 à Église Saint-Gervais, Paris

Mardi 1er février —————– * 20h30 : Vigiles Mercredi 2 février —————— * 8h00 : Laudes * 11h00 : Eucharistie * 18h30 : Vêpres Vigiles et liturgies de ce jour de la Fête de la Vie consacrée Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Église Saint-Gervais,Paris Adresse 13, rue des Barres, 75004 Paris Ville Paris