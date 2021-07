La Chapelle-aux-SaintsLa Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints Corrèze, La Chapelle-aux-Saints Fête de la Préhistoire et Salon du Livre Préhistorique La Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-SaintsLa Chapelle-aux-Saints Catégories d’évènement: Corrèze

Habituellement fermé pour des raisons de protection, le site archéologique sera exceptionnellement ouvert le week-end de la fête, où des archéologues vous présenteront les grottes. Animations famille

Du samedi à partir de 14h jusqu’au dimanche en fin d’après-midi

Durant ce week-end, de nombreuses animations autour de la Préhistoire et du livre (gratuites) pour les petits et les grands vous seront présentées : fabrication de papier, teinture végétale, fabrication de rhombe, taille de silex, tir au propulseur et à l’arc, art pariétal, découverte des empreintes animales, championnat européen de tir aux armes préhistoriques… Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Tir à l’arc et tir au propulseur, compétition de tir mondial de précision. 8e Salon du livre Préhistorique, championnat européen de tir aux armes préhistoriques, tables rondes, dédicaces, animations sur les thèmes de la Préhistoire et du livre…

Le musée de l’Homme de Neandertal propose lors son salon du livre préhistorique avec dédicaces, animations, lectures,… contact@neandertal-musee.org +33 5 55 91 18 00 http://www.neandertal-musee.org/ Visite de la Bouffia Bonneval

