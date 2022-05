Fête de la Pousse ! Les Plateaux Limousins Le Villard 23460 Royère,Royère-de-Vassivière (23)

Les Plateaux Limousins Le Villard 23460 Royère, Royère-de-Vassivière (23), le samedi 7 mai à 19:00

****Samedi 7 mai :**** ****16h :**** ****Goûter – Kermesse**** pour les petits et grands enfants ! ( *Chamboule tout, pêche aux légumes, courses & lancés de légumes* *..etc)* ****18h-19h********:**** ****Venez avec vos soupes**** ..*Soupe d’hiver, soupe printanière, la soupère* *!* ****19h**** ****:**** ****Concours de soupe**** .. *Qui aura la plus belle , la plus originale ou la meilleure de l’année ?* ****21h : BAL TRAD**** Avec ****JEREMIE CONGREGA & YOUK TRIO *;***** *ça fait longtemps un bal aux Plateaux .. Alors venez guincher nombreux(ses)!* *source : événement [Fête de la Pousse !](https://agendatrad.org/e/36442) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

