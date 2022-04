Fête de la potion magique Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fête de la potion magique Centre socioculturel Maurice Noguès, 30 avril 2022, Paris. Fête de la potion magique

Centre socioculturel Maurice Noguès, le samedi 30 avril à 14:00

Les enfants et adolescents fréquentant le centre socioculturel Maurice Noguès vous invitent à La Fête de la Potion Magique ! le Samedi 30 avril 2022 de 14h à 18h, Place Marthe Simard Nous vous attendons nombreux, venez seuls ou en famille, avec vos voisins ou vos amis… N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous et à aider les enfants et ados à faire de cet évènement un succès ! Nous vous attendons nombreux, venez seuls ou en famille, avec vos voisins ou vos amis… Centre socioculturel Maurice Noguès 5 avenue de la porte de vanves Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre socioculturel Maurice Noguès Adresse 5 avenue de la porte de vanves Ville Paris lieuville Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Departement Paris

Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fête de la potion magique Centre socioculturel Maurice Noguès 2022-04-30 was last modified: by Fête de la potion magique Centre socioculturel Maurice Noguès Centre socioculturel Maurice Noguès 30 avril 2022 Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Paris

Paris Paris