Fête de la poterie : marché de potiers Saint-Cyr-la-Rosière, 20 février 2022, Saint-Cyr-la-Rosière.

Fête de la poterie : marché de potiers Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

2022-02-20 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-24 17:00:00 17:00:00 Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière Orne Saint-Cyr-la-Rosière

Marché de potiers, cuisson de poteries, animations autour de la cheminée, démonstration de forge et de vannerie…

spectacle les intraterrestres par Créatures Compagnie INTRATERRESTRES est une œuvre plastique et théâtrale, une forme poétique avec des marionnettes sculptées dans la terre donnant corps à une manifestation mystérieuse de la Terre. La terre se manifesterait-elle à nous en nous envoyant des créatures de ses entrailles, émissaires cherchant à entrer en contact avec nous ?

15h et 16h30

accueil@ecomuseeduperche.fr +33 2 33 73 48 06

dernière mise à jour : 2022-01-28 par ECOMUSEE DU PERCHE