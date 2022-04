Fête de la poterie Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Fête de la poterie Bressuire, 11 septembre 2022, Bressuire. Fête de la poterie Poterie de Saint-Porchaire 13 Rue François de Liniers Bressuire

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 Poterie de Saint-Porchaire 13 Rue François de Liniers

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire EUR Visite des ateliers et démonstrations des différentes activités pratiquées à la Poterie de Saint-Porchaire. Visite des ateliers et démonstrations des différentes activités pratiquées à la Poterie de Saint-Porchaire. +33 5 49 74 22 40 Visite des ateliers et démonstrations des différentes activités pratiquées à la Poterie de Saint-Porchaire. non communiqué

Poterie de Saint-Porchaire 13 Rue François de Liniers Bressuire

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Poterie de Saint-Porchaire 13 Rue François de Liniers Ville Bressuire lieuville Poterie de Saint-Porchaire 13 Rue François de Liniers Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Fête de la poterie Bressuire 2022-09-11 was last modified: by Fête de la poterie Bressuire Bressuire 11 septembre 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres