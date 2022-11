Fête de la pomme Sérandon Sérandon SérandonSérandon Catégories d’évènement: Corrèze

Fête de la pomme Sérandon, 3 décembre 2022

Sérandon Corrèze

2022-12-03

Corrèze Place de la Mairie Sérandon Corrèze Sérandon A 9h randonnée « Le chemin des Gorges » 10 ou 13 km avec apéritif pour les participants en arrivant.

De 10h à 17h, pressage de pommes et ventes

A 17h30 retraite aux flambeaux suivi à 18h15 grand feu d’artifice au city stade.

A 19h repas chasseur du Téléthon ; entrée, civet de cerf et dessert. 15€ par personne, animation avec Max Ferrauto. A 21h soirée DJ. Sur réservation A l’occasion du Téléthon, une journée remplie d’animations vous est proposée à Sérandon par les associations locales et les commerçants sur le thème de la pomme: randonnée avec la Dordogne de Villages en Barrages, pressage des pommes et vente de jus de pomme, retraite aux flambeaux, grand feu d’artifice, repas chasseur suivi d’une soirée DJ. L’intégralité des bénéfices de cette journée, sera reversée au Téléthon. Place de la Mairie Sérandon Sérandon

