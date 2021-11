Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret 58120, Saint-Léger-de-Fougeret Fête de la pomme Saint-Léger-de-Fougeret Saint-Léger-de-Fougeret Catégories d’évènement: 58120

Saint-Léger-de-Fougeret

Fête de la pomme Saint-Léger-de-Fougeret, 7 novembre 2021, Saint-Léger-de-Fougeret. Fête de la pomme Saint-Léger-de-Fougeret

2021-11-07 – 2021-11-07

Saint-Léger-de-Fougeret 58120 Saint-Léger-de-Fougeret Parking gratuit, pass sanitaire obligatoire. Exposition de variétés fruitières anciennes régionales. Buvette et grâpieux aux pommes. Tombola. Marché de produits du terroir. Venez déguster les produits sur place. Informations à la mairie. +33 9 79 57 96 51 Parking gratuit, pass sanitaire obligatoire. Exposition de variétés fruitières anciennes régionales. Buvette et grâpieux aux pommes. Tombola. Marché de produits du terroir. Venez déguster les produits sur place. Informations à la mairie. Saint-Léger-de-Fougeret

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 58120, Saint-Léger-de-Fougeret Autres Lieu Saint-Léger-de-Fougeret Adresse Ville Saint-Léger-de-Fougeret lieuville Saint-Léger-de-Fougeret