Fête de la Pomme Saint-Aignan-le-Jaillard, 3 octobre 2021, Saint-Aignan-le-Jaillard.

Fête de la Pomme 2021-10-03 – 2021-10-03

Saint-Aignan-le-Jaillard Loiret Saint-Aignan-le-Jaillard

– par l’association Loisirs et Détente –

Inauguration à 11h – Fabrication sur place de jus de pommes – Dégustation et vente de beignets et de gâteaux aux pommes – Restauration sur la thématique de la pomme – Promenades à poneys – Loterie sous enveloppe avec de nombreux lots à gagner – Spectacle Amitié et Danse – Exposition de cycles anciens

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

+33 2 38 36 26 07

