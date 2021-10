Prémilhat Prémilhat Allier, Prémilhat Fête de la pomme Prémilhat Prémilhat Catégories d’évènement: Allier

Prémilhat

Fête de la pomme Prémilhat, 24 octobre 2021, Prémilhat. Fête de la pomme 2021-10-24 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-24 18:00:00 18:00:00

Prémilhat Allier Prémilhat Une fête dédiée à la pomme!

Fabrication, dégustation et vente de jus de pommes, vente de pommes au four, boudins noirs & blancs, andouillettes, foie gras et magret de canard, escargots,

vins de Châteaumeillant, tartes, miel, paniers en osier… +33 4 70 29 07 06 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Prémilhat Autres Lieu Prémilhat Adresse Ville Prémilhat lieuville 46.31282#2.53336