Rue du Penquer Salle Marcel Bouguen Plabennec Finistre

2022-10-16 – 2022-10-16

Finistre Au programme :

Une exposition de différentes variétés de pommes à couteau du verger conservatoire et de quelques pommes à cidre.

Une vente de pommes Bio du verger de Locmaria.

Une vente de cidre.

Des panneaux descriptifs des techniques fruitières.

Un stand de greffage et de renseignements techniques

Un stand d’identification de pommes

Une exposition de champignons

Divers autres stands :

Pépiniériste : Pépinière des légendes

Vannerie : Vente et fabrication de paniers

Vente de miel

Stand nichoirs

Vente de pain Bio

Vente de jus de pommes

Bibliographie

Exposition de cucurbitacées

… En extérieur :

Démonstration de fabrication de jus de pommes

Rémouleur affûteur : apporter vos outils coupants pour affûtage (couteaux, sécateurs, greffoirs, ect…) avalouplab@gmail.com https://avalouplabenneg.bzh/ Salle Marcel Bouguen Rue du Penquer Plabennec

