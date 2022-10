Fête de la Pomme Passy Passy Catégories d’évènement: Passy

Yonne

Fête de la Pomme Passy, 23 octobre 2022, Passy. Fête de la Pomme

Coeur du village Passy Yonne

2022-10-23 – 2022-10-23 Passy

Yonne Passy EUR Le comité des fêtes de Passy organise la 13ème édition de la fête de la pomme du village.

Deux tonnes et demie de fruits seront transformés sur place en jus à déguster sans modération…

Des pâtisseries à base de pommes et du boudin seront confectionnés également sur place, et plusieurs stands proposeront diverses spécialités gourmandes. +33 3 86 87 37 99 Passy

