Fête de la pomme Macot La Plagne Tarentaise, 10 octobre 2021, La Plagne Tarentaise. Fête de la pomme Macot 2021-10-10 11:30:00 11:30:00 – 2021-10-10 Place du village de Macot Macot

La Plagne Tarentaise Savoie La Plagne Tarentaise Toute la journée, venez découvrir la fabrication de jus de pomme et ses animations.

Spectacle autour de la pomme dans les vergers de Macot dès l’après midi.

Repas et buvette sur place +33 4 79 09 73 76 dernière mise à jour : 2021-10-02 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

