Fête de la Pomme Leuilly-sous-Coucy, 31 octobre 2021, Leuilly-sous-Coucy.

Fête de la Pomme 2021-10-31 – 2021-10-31

Leuilly-sous-Coucy Aisne Leuilly-sous-Coucy

L’ Automne c’est la saison des pommes. La commune de Leuilly-sous-Coucy la célèbre sous toute ces formes et en toute convivialité. Plusieurs artisans seront présents (champagne, saucisson, fromages,…) et si la météo le permet un ballon gonflable et un taureau mécanique seront à votre disposition.

Pressage des pommes de 9h30 à 17h

Repas du midi (sur réservation et places limitées) Tout est fait maison

Entrée Terrine de sanglier

Plat Boudin noir Pomme et purée

Dessert Tarte Normande

18 euros

Menu enfant possible pour 5 euros

Réservation auprès de Mme BLANGEOIS au 06.98.03.61.89 à la boulangerie

+33 6 98 03 61 89

