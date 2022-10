Fête de la pomme Lamazière-Basse Lamazière-Basse Lamazière-BasseLamazière-Basse Catégories d’évènement: Corrze

Corrze Le Bourg Lamazière-Basse Corrze Lamazière-Basse De 9h à 17h salle Davoine Les Vergers des Mazierois organise la fête de la pomme avec au programme ; pressage de pommes, restauration sur place avec produits locaux, animation autour du miel, atelier pâtisserie, jeux pour petits et grands et scène ouverte. Le Bourg Lamazière-Basse Lamazière-Basse

