Fête de la pomme Frœschwiller, dimanche 6 octobre 2024.

Fête de la pomme Frœschwiller Bas-Rhin

Chaque année, cette fête de la pomme est une occasion unique, dans toute l’Alsace du Nord, de découvrir plusieurs spécialités autour de la pomme grâce aux pommes anciennes du verger conservatoire de Frœschwiller. Repas du midi sur réservation.

Au programme démonstration et dégustation gratuite de jus de pomme, dampfnudle (petits pains à la vapeur), beignets aux pommes, marché artisanal, tartes flambées traditionnelles et tartes flambées aux pommes en soirée, grillades et musique harmonie en fin d’après-midi.

À midi, repas sur réservation (coquelet, frites, salade et café). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 12:00:00

fin : 2024-10-06

15 rue Principale

Frœschwiller 67360 Bas-Rhin Grand Est ia.froeschwiller@gmail.com

L’événement Fête de la pomme Frœschwiller a été mis à jour le 2024-01-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte